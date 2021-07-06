القائمة النهائية لـ “الأخضر الأولمبي” في أولمبياد طوكيو

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كشف المدير الفني للمنتخب الأولمبي السعودي، سعد الشهري عن القائمة النهائية التي تستعد لخوض دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وجاء الثلاثي، سلمان الفرج وياسر الشهراني وسالم الدوسري، على رأس القائمة التي ستقود “الأخضر الأولمبي” في طوكيو في الفترة من 22 يوليو الجاري حتى 7 أغسطس المقبل.

يذكر أن القرعة أوقعت المنتخب البرازيلي إلى جانب الأخضر الأولمبي، وألمانيا، وساحل العاج، في دورة الألعاب التي تنطلق في الـ23 من يوليو الجاري.

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي السعودي كالآتي: