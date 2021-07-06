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الفيحاء يضم نواف العقيدي رسميًا

الفيحاء يضم نواف العقيدي رسميًا
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المناطق - الرياض:

أعلن نادي الفيحاء، قبل قليل، عن تعاقده مع حارس المرمى نواف العقيدي لتدعيم صفوف الفريق لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

ونشر حساب نادي الفيحاءء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع نواف العقيدي على العقود، بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالله أبانمي، حيث سيمثل الفريق البرتقالي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

ومن جانبه، أعرب العقيدي عن سعادته بخوض تجربة احترافية جديدة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، مؤكدًا حرصه على تقديم كل ما لديه في خدمة الفريق البرتقالي مع زملائه اللاعبين.

ويأمل مجلس الإدارة في الاستعداد جيدًا، خاصة بعدما نجح الفريق البرتقالي في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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