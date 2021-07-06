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طريقة حفظ مقاطع الفيديو في فيسبوك

طريقة حفظ مقاطع الفيديو في فيسبوك

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طريقة حفظ مقاطع الفيديو في فيسبوك

طريقة حفظ مقاطع الفيديو في فيسبوك
http://almnatiq.net/?p=1001317
المناطق - وكالات:

نصادف أحياناً مقاطع فيديو خلال تصفحنا منصة فيسبوك تشد انتباهنا ونريد مشاهدتها كاملاً ولكن بسبب انشغالنا قد لا نتمكن من ذلك.

وفي هذه الحالة فإن أفضل حل لهذه المشكلة هو حفظ مقطع الفيديو في جهاز الكمبيوتر أو هاتفك لمشاهدته لاحقاً حتى إذا كان جهازك غير متصل بشبكة الإنترنت.

حفظ مقطع الفيديو

ويمكنك حفظ مقطع فيديو نشره صديق أو أحد أفراد العائلة عن طريق تنزيله كملف بصيغة MP4 عبر حاسبك أو هاتفك. وللقيام بذلك، هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها وفق ما نشر موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتبدأ الخطوات بتشغيل الفيديو الذي تريد تنزيله من فيسبوك، ومن ثم النقر بزر الفأرة الأيمن في أي مكان داخل مشغل الفيديو.

إلى ذلك، اضغط على خيار إظهار رابط URL للفيديو من القائمة المنسدلة التي تظهر لك، ومن بعدها اضغط على رابط URL، ثم انقر بزر الفأرة الأيمن وحدد خيار نسخ.

وبعد ذلك، افتح علامة تبويب جديدة في المتصفح ثم الصق رابط URL في شريط العناوين.

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