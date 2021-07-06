احدث الأخبار

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة لـ 18.8 مليون
أبرز المواد
 القبض على مواطن أخاف مرتادي أحد المهرجانات بالقصيم بمسدس لعبة
أبرز المواد
 طريقة حفظ مقاطع الفيديو في فيسبوك
أبرز المواد
 الفيحاء يضم نواف العقيدي رسميًا
أبرز المواد
 مصر والسودان يرفضان إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة
أبرز المواد
 “البيئة” تبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية في المملكة
أبرز المواد
 القائمة النهائية لـ “الأخضر الأولمبي” في أولمبياد طوكيو
أبرز المواد
 صور.. إبداع سعوديتان في تصميم أكواب قهوة ترمز لمناطق المملكة
أبرز المواد
 تطبيق الغرامة على 323 مخالفاً لتدابير “كورونا” في ينبع
أبرز المواد
 جامعة الأمير سطام تبدأ القبول الإلكتروني غدًا
أبرز المواد
 “الحياة الفطرية” تُفند ما يُثار عن صدور بيان نهائي لتنظيم الصيد البري
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تعلن فرصة استثمارية لإنشاء منتجع ترفيهي بمكة
أبرز المواد
ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة لـ 18.8 مليون

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة لـ 18.8 مليون

أبرز المواد
القبض على مواطن أخاف مرتادي أحد المهرجانات بالقصيم بمسدس لعبة

القبض على مواطن أخاف مرتادي أحد المهرجانات بالقصيم بمسدس لعبة

أبرز المواد
طريقة حفظ مقاطع الفيديو في فيسبوك

طريقة حفظ مقاطع الفيديو في فيسبوك

أبرز المواد
الفيحاء يضم نواف العقيدي رسميًا

الفيحاء يضم نواف العقيدي رسميًا

أبرز المواد

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة لـ 18.8 مليون

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة لـ 18.8 مليون
http://almnatiq.net/?p=1001327
المناطق - الرياض:

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 18,826,678 جرعة، منها 16.9 مليون جرعة أولى، و1.88 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.38 مليون شخص.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 206.2 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

روابط ذات صلة

القبض على مواطن أخاف مرتادي أحد المهرجانات بالقصيم بمسدس لعبة

القبض على مواطن أخاف مرتادي أحد المهرجانات بالقصيم بمسدس لعبة
طريقة حفظ مقاطع الفيديو في فيسبوك

طريقة حفظ مقاطع الفيديو في فيسبوك
الفيحاء يضم نواف العقيدي رسميًا

الفيحاء يضم نواف العقيدي رسميًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*