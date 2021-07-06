“الأخضر” يتوّج بكأس العرب للشباب بثنائية في مرمى “الجزائر”

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توّج المنتخب الوطني تحت 20 عامًا ببطولة كأس العرب للمنتخبات الشباب بالفوز بثنائية مقابل هدف في مرمى نظيره الجزائري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الثلاثاء).

وتقدم المنتخب الوطني بعد مرور 4 دقائق عن طريق لاعبه مصعب الجوير قبل أن يتعادل المنتخب الجزائري في الدقيقة 53 ثم خطف الأخضر هدف الفوز في الدقيقة 77 عن طريق لاعبه محمد سليمان.

تفاصيل المباراة:

بدأ “الأخضر” المباراة بقوة ونجح في تسجيل الهدف الأول، عن طريق مصعب الجوير في الدقيقة “4” من بداية المباراة.

وواصل الأخضر الشاب، الضغط على دفاع المنتخب الجزائري وتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 18، ولكن حارس الجزائر أكرم وناس تصدى للركلة التي نفذها، عبدالله رديف.

وبدأ المنتخب الجزائري في مبادلة الأخضر، الهجمات وشكل خطورة كبيرة عن طريق الثنائي، آيت عامر وعادل بولبينة ولكن أسامة المرمش تصدى لجميع المحاولات.

وكاد مصعب الجوير أن يضيف الهدف الثاني للمنتخب السعودي، بعدما تابع الكرة المرتدة من حارس الجزائر لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وكثف المنتخب الجزائري محاولاته على مرمى المرمش، خلال اللحظات الأخيرة من الشوط الأول لكن الـ45 دقيقة الأولى انتهت بتقدم الأخضر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني تعادل المنتخب الجزائري بهدف في الدقيقة 53 قبل أن يخطف محمد سليمان هدف الفوز للمنتخب الوطني بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 77.

وحاول المنتخب الجزائري إدراك هدف التعادل خلال الوقت المتبقي ولكن انتهت المباراة التي استمرت حتى الدقيقة 90+5 بفوز المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف ومن ثمّ التتويج بالبطولة.

فيديو | الهدف الأول للأخضر الشاب في مرمى الجزائر عن طريق مصعب الجوير#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/jem84hHFtD — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) July 6, 2021