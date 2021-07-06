طريقة استعراض التأمين الطبي عند السفر عبر الجواز الصحي في توكلنا

المناطق - الرياض:

أكد تطبيق توكلنا أنه يتيح إمكانية استعراض تأمين المستفيد الطبي عند السفر وذلك عبر خدمة الجواز الصحي.

وأوضح التطبيق أن ذلك يكون من خلال التوجه إلى الخدمات ثم الضغط على الجواز الصحي وأخيرًا استعراض التأمين الطبي، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية التأكد من تحديث التطبيق.

وأعلن تطبيق توكلنا عن تحديثات جديدة مضافة إلى خدمة الجواز الصحي، حيث أُضيفت خاصيّة استعراض بيانات بوليصة التأمين المعتمدة من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التي تغطي مخاطر (كوفيد-19) خارج المملكة العربية السعودية؛ لتسهيل إجراءات السفر.