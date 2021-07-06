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ولادة ناجحة لسيدة بلغ وزنها 176 كجم بمستشفى أبو عريش

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ولادة ناجحة لسيدة بلغ وزنها 176 كجم بمستشفى أبو عريش

ولادة ناجحة لسيدة بلغ وزنها 176 كجم بمستشفى أبو عريش
http://almnatiq.net/?p=1001361
المناطق - جازان - فضه عطيف:

تمكن فريق النساء والولادة بمستشفى أبو عريش العام من إجراء عملية ولادة قيصرية حرجة لسيدة حامل بتوأم ومصابة بمرض السمنة المفرطة وتبلغ من الوزن 176 كيلوجرام.

وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان بأن السيدة حضرت لقسم الطوارئ في حالة ولادة وتمت معاينتها بواسطة فريق النساء والولادة الطبي وعلى الفور قرر الفريق إجراء عملية ولادة قيصرية للمريضة وذلك بعد عرضها ومعاينتها من قبل طبيب التخدير وطبيب العناية المكثفة تحسبا لأي طارئ.

وأضافت بأنه تم إجراء العملية بنجاح دون مضاعفات وهي بصحة جيدة و قد غادرت المستشفى ولله الحمد.

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