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أمير الحدود الشمالية يبارك تنظيم النادي الأدبي في المنطقة منتدى عن السرد العربي في المملكة

أمير الحدود الشمالية يبارك تنظيم النادي الأدبي في المنطقة منتدى عن السرد العربي في المملكة
http://almnatiq.net/?p=1001365
المناطق_واس

بارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تنظيم النادي الأدبي الثقافي في المنطقة منتدى عن السرد العربي في المملكة،وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي يشارك فيه أربعون من الفاعلين في كتابة القصة والرواية.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم رئيس النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية ماجد بن صلال المطلق.
وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية أن يتماهى الملتقى مع رؤية المملكة 2030 واستحضار الإستراتيجية التي أعلنتها وزارة الثقافة ببناء رؤية ثقافية للأندية الأدبية تعزز مكانتها الريادية وجهودها الثقافية.
وأشاد بالدور المتميز الذي يقدمة أدبي الشمالية بتفعيل دور الآداب والثقافة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في أبعادها الثقافية والأدبية، وتمكين أبناء المنطقة وصقل وتأهيل المواهب الشابة من خلال مصادر المعرفة والممارسات والتجارب والاحتكاك بأصحاب العلم والخبرات، لاسيما في مجال تعزيز منظومة القيم الأخلاقية والمفاهيم السليمة الدافعة لتحمل المسؤوليات بكل أمانة وإخلاص وإتقان ومثابرة.

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