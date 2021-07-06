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رئيس بوركينا فاسو يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين

رئيس بوركينا فاسو يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1001375
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قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري اليوم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين الشريفين إلى فخامة الرئيس روك مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو.
ونقل السفير الدوسري خلال الاستقبال ، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله – لفخامته ، متمنياً للحكومة والشعب البوركيني الصديق مزيداً من التقدم والنجاح والازدهار.
وأكد عمق العلاقات الثنائية والمتميزة التي تربط البلدين، وحرصه على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.
من جانبه، رحب فخامة الرئيس بالسفير الدوسري ، معرباً عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التي تربط بين البلدين قيادة وشعباً.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل دعمها.

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