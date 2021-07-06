«الحرارة 46 مئوية».. توقعات بطقس حار ورياح نشطة غداً

المناطق_ الرياض

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس غداً الأربعاء، في مختلف مناطق المملكة.

وتوقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات نجران، وعسير، وجيزان، تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

كما توقّع نشاطاً في الرياح المثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يكون الطقس حاراً ومستقراً على باقي مناطق المملكة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في المدينة المنورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في السودة.