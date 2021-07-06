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الأمير خالد بن سلمان يجري محادثات بالبنتاجون مع كبار المسؤولين العسكريين

الأمير خالد بن سلمان يجري محادثات بالبنتاجون مع كبار المسؤولين العسكريين
http://almnatiq.net/?p=1001386
المناطق_ الرياض

أجري نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، محادثات في البنتاجون مع كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين.

وكشف البيت الأبيض أن الأمير خالد بن سلمان سيلتقي في واشنطن الثلاثاء بمسؤولين أمريكيين كبار؛ حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن نائب وزير الدفاع السعودي سيلتقي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان.

السعودية شريك رئيس في الشرق الأوسط

وكانت واشنطن، قد أكدت أن السعودية شريك رئيس في الشرق الأوسط وركيزة هامة للبنية الأمنية الإقليمية.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، إن السعودية شريك رئيس في الشرق الأوسط وركيزة هامة للبنية الأمنية الإقليمية.

وتابع، في تغريدة على موقع القيادة المركزية الأمريكية:: «أنا فخور للغاية بالعلاقة الاستراتيجية التي بنيناها على مر السنين».

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون مؤخرا، أن السعودية ركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، دعم بلاده للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها ومواجهة التهديدات الحوثية.

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