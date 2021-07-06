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الأمير منصور بن محمد يلتقي الدكتور صالح بن مفلح آل صقر رئيس جامعة حفر الباطن

الأمير منصور بن محمد يلتقي الدكتور صالح بن مفلح آل صقر رئيس جامعة حفر الباطن

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الأمير منصور بن محمد يلتقي الدكتور صالح بن مفلح آل صقر رئيس جامعة حفر الباطن

الأمير منصور بن محمد يلتقي الدكتور صالح بن مفلح آل صقر رئيس جامعة حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=1001392
المناطق_حفر الباطن

استقبل  صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتبه بالمحافظة اليوم سعادة الدكتور صالح بن مفلح ال صقر  رئيس جامعة  حفر الباطن.

وفي بداية اللقاء اطلع سموه على الخطط الدراسية للجامعة للعام الجديد , وأهم الأهداف الموضوعة والبرامج التوعوية والتثقيفية والتعليمية.

وأكد سمو الامير منصور بن محمد ال سعود محافظ حفرالباطن على ضرورة الاهتمام بالحركة التعليمية بالجامعة وتوفير سبل الراحة للطلاب والطالبات لما يكون له بالغ الأثر في إخراج جيل واعٍ مثقف يدعم سوق العمل بكوادر مؤهلة علمياً ، مقدماً سموه شكره لكافة منسوبي الجامعة نظير جهودهم الملموسة في هذا المجال.

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