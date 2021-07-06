العدل: توفر بيئة وقائية رقمية لسندات التنفيذ عبر منصة نافذ

المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة العدل عن توفر بيئة وقائية رقمية لسندات التنفيذ، وذلك عبر منصة نافذ.

وأضافت أن المنصة تحفظ حقوق الأطراف، والتي تعمل على سرعة وسهولة الحق إلى أصحابه.

كما تضمن اكتمال أركان السندات، إضافة إلى إسهامها في زيادة موثوقية سندات التنفيذ.