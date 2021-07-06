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العدل: توفر بيئة وقائية رقمية لسندات التنفيذ عبر منصة نافذ

العدل: توفر بيئة وقائية رقمية لسندات التنفيذ عبر منصة نافذ
http://almnatiq.net/?p=1001395
المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة العدل عن توفر بيئة وقائية رقمية لسندات التنفيذ، وذلك عبر منصة نافذ.

وأضافت أن المنصة تحفظ حقوق الأطراف، والتي تعمل على سرعة وسهولة الحق إلى أصحابه.

كما تضمن اكتمال أركان السندات، إضافة إلى إسهامها في زيادة موثوقية سندات التنفيذ.

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