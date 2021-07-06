احدث الأخبار

أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
 الجزائر تسجل 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 العدل: توفر بيئة وقائية رقمية لسندات التنفيذ عبر منصة نافذ
أبرز المواد
 الأمير منصور بن محمد يلتقي الدكتور صالح بن مفلح آل صقر رئيس جامعة حفر الباطن
أبرز المواد
 السيف يشكر الأمير عبد العزيز بن تركي لإطلاق مبادرة “برنامج فخر”
أبرز المواد
 الأمير خالد بن سلمان يجري محادثات بالبنتاجون مع كبار المسؤولين العسكريين
أبرز المواد
 استشاري يكشف عن تصرف خاطئ يقع فيه البعض أثناء فحص جهد القلب
أبرز المواد
 «الحرارة 46 مئوية».. توقعات بطقس حار ورياح نشطة غداً
أبرز المواد
 رئيس بوركينا فاسو يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يبارك تنظيم النادي الأدبي في المنطقة منتدى عن السرد العربي في المملكة
أبرز المواد
 أمير القصيم: الصندوق الوقفي سيكون له أبعادًا إيجابية لدعم الأعمال الاجتماعية والخيرية
أبرز المواد
 وزير الداخلية يعتمد الخطة العامة للطوارئ لحج هذا العام
أبرز المواد
أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

أبرز المواد
الجزائر تسجل 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
العدل: توفر بيئة وقائية رقمية لسندات التنفيذ عبر منصة نافذ

العدل: توفر بيئة وقائية رقمية لسندات التنفيذ عبر منصة نافذ

أبرز المواد
الأمير منصور بن محمد يلتقي الدكتور صالح بن مفلح آل صقر رئيس جامعة حفر الباطن

الأمير منصور بن محمد يلتقي الدكتور صالح بن مفلح آل صقر رئيس جامعة حفر الباطن

أبرز المواد

أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=1001401
المناطق_واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق وقلوة والمراكز التابعة لها, وعدداً من متنزهاتها, ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

روابط ذات صلة

الجزائر تسجل 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العدل: توفر بيئة وقائية رقمية لسندات التنفيذ عبر منصة نافذ

العدل: توفر بيئة وقائية رقمية لسندات التنفيذ عبر منصة نافذ
الأمير منصور بن محمد يلتقي الدكتور صالح بن مفلح آل صقر رئيس جامعة حفر الباطن

الأمير منصور بن محمد يلتقي الدكتور صالح بن مفلح آل صقر رئيس جامعة حفر الباطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*