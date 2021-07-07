الغانمي يتفقد سير العمل في عددٍ من فروع الوزارة بتبوك

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زار معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “للتنمية الاجتماعية” الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي فرع الوزارة بمنطقة تبوك وعدداً من الفروع التابعة له برفقة مدير عام الفرع منيف بن هابس الحربي، للاطلاع على سير العمل والوقوف على الخدمات التي تقدم لشرائح المجتمع.

ودعا الغانمي منسوبي فروع الوزارة في المنطقة إلى بذل الجهود لرفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والمستفيدات، وشكرهم على ما قدموه خلال المدة الماضية من جهود ومبادرات أسهمت في تحقيق العديد من المستهدفات المنسجمة مع رؤية الوزارة وإستراتيجيتها ورسالتها، مثمناً الدعم الكبير الذي تحظى به قطاعات الوزارة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والتطور الملحوظ الذي تشهده المنطقة.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطط الوزارة للوقوف على جهود الفروع ومبادراتها وخدماتها في مختلف مناطق المملكة، ودعمها لتحقيق مستهدفات برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.