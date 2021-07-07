الأمير حسام بن سعود يفتتح ورشة عمل “رؤية منطقة ومدينة الباحة”

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة من خلال الاتصال المرئي اليوم ، ورشة العمل ” رؤية منطقة الباحة ومدينة الباحة”، التي تأتي ضمن مشروع الخطة الإستراتيجية للمنطقة والمعدة من قبل وكالة تخطيط المدن بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، وذلك بفندق المنتزه الوطني ببلجرشي .

وأكد سموه في كلمته بهذه المناسبة أنه حُللت المقومات التنموية التي تزخر بها منطقة الباحة من قبل الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في دراسة المنطقة وقطاعاتها التنموية المختلفة، وخلصت إلى عدة بدائل لرؤية المنطقة ورؤية المدينة، مشيراً إلى أن اختيار الرؤية المناسبة للمنطقة والمدينة سيؤدي إلى مجموعة من السياسات والمشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، والتي ستعمل على توفير الفرص الوظيفية وتحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة.

وأضاف سمو أمير الباحة بأن نجاح إستراتيجية المنطقة والمدينة يتطلب تظافر وتنسيق جميع الجهود القطاعية المتمثلة في الأمانة والإدارات وأفرع الوزارات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والشريك الحقيقي لتحقيق أهداف هذه الإستراتيجية – بإذن الله سبحانه وتعالى، مؤكداً أنه سيتم تقديم الدعم الكامل لجميع الجهود المبذولة لتنفيذ البرامج الاستثمارية والتنموية في المنطقة والمدينة بقيادة و توجيه ورعاية القيادة الرشيدة أعزها الله .

وشاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا عن مشروع الخطة الإستراتيجية لمنطقة الباحة ومدينة الباحة .

بعد ذلك بدأت جلسات عمل الورشة، حيث تحدث المشاركون في الجلسة الأولى عن الوضع الراهن للمنطقة ، وفي الجلسة الثانية نُوقشت بدائل الرؤية.

حضر الورشة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتخطيط المدن رئيس اللجنة التنفيذية حسين بن سعود السديري ، ووكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري وأعضاء اللجنة التوجيهية للإستراتيجية العمارنية الوطنية وأعضاء مجلس المنطقة والمحافظون وخبراء من أهالي المنطقة .