احدث الأخبار

الأمير حسام بن سعود يفتتح ورشة عمل “رؤية منطقة ومدينة الباحة”
أبرز المواد
 الغانمي يتفقد سير العمل في عددٍ من فروع الوزارة بتبوك
أبرز المواد
 وزارة التعليم تكرّم الفائزين في برنامج “مسابقة ريالي” لتعزيز ثقافة الوعي المالي والادخار بين الطلبة
أبرز المواد
 المملكة توقع اتفاقية إقامة مقر لاتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
 الجزائر تسجل 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 العدل: توفر بيئة وقائية رقمية لسندات التنفيذ عبر منصة نافذ
أبرز المواد
 الأمير منصور بن محمد يلتقي الدكتور صالح بن مفلح آل صقر رئيس جامعة حفر الباطن
أبرز المواد
 السيف يشكر الأمير عبد العزيز بن تركي لإطلاق مبادرة “برنامج فخر”
أبرز المواد
 الأمير خالد بن سلمان يجري محادثات بالبنتاجون مع كبار المسؤولين العسكريين
أبرز المواد
 استشاري يكشف عن تصرف خاطئ يقع فيه البعض أثناء فحص جهد القلب
أبرز المواد
الأمير حسام بن سعود يفتتح ورشة عمل “رؤية منطقة ومدينة الباحة”

الأمير حسام بن سعود يفتتح ورشة عمل “رؤية منطقة ومدينة الباحة”

أبرز المواد
الغانمي يتفقد سير العمل في عددٍ من فروع الوزارة بتبوك

الغانمي يتفقد سير العمل في عددٍ من فروع الوزارة بتبوك

أبرز المواد
وزارة التعليم تكرّم الفائزين في برنامج “مسابقة ريالي” لتعزيز ثقافة الوعي المالي والادخار بين الطلبة

وزارة التعليم تكرّم الفائزين في برنامج “مسابقة ريالي” لتعزيز ثقافة الوعي المالي والادخار بين الطلبة

أبرز المواد
المملكة توقع اتفاقية إقامة مقر لاتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)

المملكة توقع اتفاقية إقامة مقر لاتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)

أبرز المواد

الأمير حسام بن سعود يفتتح ورشة عمل “رؤية منطقة ومدينة الباحة”

الأمير حسام بن سعود يفتتح ورشة عمل “رؤية منطقة ومدينة الباحة”
http://almnatiq.net/?p=1001416
المناطق_واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة من خلال الاتصال المرئي اليوم ، ورشة العمل ” رؤية منطقة الباحة ومدينة الباحة”، التي تأتي ضمن مشروع الخطة الإستراتيجية للمنطقة والمعدة من قبل وكالة تخطيط المدن بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، وذلك بفندق المنتزه الوطني ببلجرشي .
وأكد سموه في كلمته بهذه المناسبة أنه حُللت المقومات التنموية التي تزخر بها منطقة الباحة من قبل الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في دراسة المنطقة وقطاعاتها التنموية المختلفة، وخلصت إلى عدة بدائل لرؤية المنطقة ورؤية المدينة، مشيراً إلى أن اختيار الرؤية المناسبة للمنطقة والمدينة سيؤدي إلى مجموعة من السياسات والمشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، والتي ستعمل على توفير الفرص الوظيفية وتحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة.
وأضاف سمو أمير الباحة بأن نجاح إستراتيجية المنطقة والمدينة يتطلب تظافر وتنسيق جميع الجهود القطاعية المتمثلة في الأمانة والإدارات وأفرع الوزارات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والشريك الحقيقي لتحقيق أهداف هذه الإستراتيجية – بإذن الله سبحانه وتعالى، مؤكداً أنه سيتم تقديم الدعم الكامل لجميع الجهود المبذولة لتنفيذ البرامج الاستثمارية والتنموية في المنطقة والمدينة بقيادة و توجيه ورعاية القيادة الرشيدة أعزها الله .
وشاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًا عن مشروع الخطة الإستراتيجية لمنطقة الباحة ومدينة الباحة .
بعد ذلك بدأت جلسات عمل الورشة، حيث تحدث المشاركون في الجلسة الأولى عن الوضع الراهن للمنطقة ، وفي الجلسة الثانية نُوقشت بدائل الرؤية.
حضر الورشة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتخطيط المدن رئيس اللجنة التنفيذية حسين بن سعود السديري ، ووكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري وأعضاء اللجنة التوجيهية للإستراتيجية العمارنية الوطنية وأعضاء مجلس المنطقة والمحافظون وخبراء من أهالي المنطقة .

روابط ذات صلة

الغانمي يتفقد سير العمل في عددٍ من فروع الوزارة بتبوك

الغانمي يتفقد سير العمل في عددٍ من فروع الوزارة بتبوك
وزارة التعليم تكرّم الفائزين في برنامج “مسابقة ريالي” لتعزيز ثقافة الوعي المالي والادخار بين الطلبة

وزارة التعليم تكرّم الفائزين في برنامج “مسابقة ريالي” لتعزيز ثقافة الوعي المالي والادخار بين الطلبة
المملكة توقع اتفاقية إقامة مقر لاتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)

المملكة توقع اتفاقية إقامة مقر لاتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*