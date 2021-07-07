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” أضاحي” يدشن تلقي طلبات تنفيذ الأضاحي والهدي لموسم حج هذا العام

” أضاحي” يدشن تلقي طلبات تنفيذ الأضاحي والهدي لموسم حج هذا العام

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” أضاحي” يدشن تلقي طلبات تنفيذ الأضاحي والهدي لموسم حج هذا العام

” أضاحي” يدشن تلقي طلبات تنفيذ الأضاحي والهدي لموسم حج هذا العام
http://almnatiq.net/?p=1001425
المناطق_واس

دشن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي” تلقي طلبات تنفيذ الأضاحي والهدي لموسم حج هذا العام 1442هـ ، وسط استعدادات وتحهيزات متكاملة في مواقع الذبح وسط إجراءات صحية مشددة ، لتنفيذ نسك الهدي والأضحية في الوقت الشرعي مع تنفيذ الصدقات.
وكشف المشروع عن إجراء التجارب الميدانية للوقوف على جاهزية جميع الأطقم الفنية والإدارية والرقابية في مواقع التشغيل داعياً الجميع إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي سهلت عملية شراء الأضحية وبقية أنواع النسك الأخرى والسداد من الحساب البنكي أو البطاقات الائتمانية بكل يسر وسهولة.
وتم بناء شراكات مع مصرف الراجحي ومنصة إحسان والبريد السعودي وبنك البلاد, وذلك للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام ولعموم المسلمين في أنحاء العالم من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المشروع، ويمكن الشراء مباشرة من منصة أضاحي من خلال الرابط www.adahi.org.
وأكد المشروع الحرص على سير العمل وإنسيابيته وفق الخطط التشغيلية لخدمة حجاج بيت الله الحرام ، وتيسير أداء نسكهم ، وتعظيماً لهذه الشعيرة بالإضافة إلى تنفيذ طلبات عموم المسلمين من الأضاحي والصدقات والفدو.

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