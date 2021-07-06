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بلدي طبرجل يناقش ضرورة إيصال التيار الكهربائي لمخططات الإسكان وفتح امتداد شارع الامير عبدالرحمن السديري

بلدي طبرجل يناقش ضرورة إيصال التيار الكهربائي لمخططات الإسكان وفتح امتداد شارع الامير عبدالرحمن السديري

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بلدي طبرجل يناقش ضرورة إيصال التيار الكهربائي لمخططات الإسكان وفتح امتداد شارع الامير عبدالرحمن السديري

بلدي طبرجل يناقش ضرورة إيصال التيار الكهربائي لمخططات الإسكان وفتح امتداد شارع الامير عبدالرحمن السديري
http://almnatiq.net/?p=1001431
المناطق_محمد الحسن

عقد المجلس البلدي بمحافظة طبرجل بالجوف اليوم الثلاثاء جلسته العادية برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي الأستاذ عبدالله خميس المخيمر ،  حيث رحب في بداية الجلسة بالجميع  وأشاد بزيارة المجلس لسعادة آمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان  ، وحرصه على دعم وتلبية طلبات المحافظة ، والمراكز والقرى التابعة لها من خدمات ، ومشاريع ، وصيانة ، واستثمارات .

بعد ذلك ناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقد أصدر المجلس بعض القرارات والتوصيات ومنها:-

أوصى المجلس بضرورة إيصال التيار الكهربائي لمخطط ينبوع والصفا التابع للإسكان التي تحت الإنشاء وتذليل كل العقبات ومخاطبة الجهات المعنية بذلك .

كما أقر المجلس تركيب عدد اثنان علم سارية ، وتركيب شاشة إلكترونية بالمحافظة .
وكذلك أقر المجلس تنفيذ استمرار شارع الامير عبدالرحمن السديري حتى يلتقي بشارع المدينة ، وعمل دوار بتقاطعه مع شارع اليرموك.

كما ناقش المجلس ضرورة ربط مخطط النخيل والنفل بشارع مزدوج يربط بشارع الأمير نايف بن عبدالعزيز ، وناقش ضرورة تحسين وسفلتت المنطقه الواقعة جنوب وشرق دوار الهلال ، ومعالجة الشوارع المتهالكة المجاورة للمدارس وامتداد شارع المنتزة جنوبا .

وبعد ذلك استعرض المجلس بعض طلبات المواطنين من فتح شوارع ، وطلبات أخرى ، وتم إحالتها للبلدية لإكمال اللازم .

كما اطلع المجلس على التعاميم الواردة من مستشار معالي الوزير والأمين العام لشؤون المجالس البلدية وتم إكمال اللازم .

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