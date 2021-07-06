بلدي طبرجل يناقش ضرورة إيصال التيار الكهربائي لمخططات الإسكان وفتح امتداد شارع الامير عبدالرحمن السديري

المناطق_محمد الحسن

عقد المجلس البلدي بمحافظة طبرجل بالجوف اليوم الثلاثاء جلسته العادية برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي الأستاذ عبدالله خميس المخيمر ، حيث رحب في بداية الجلسة بالجميع وأشاد بزيارة المجلس لسعادة آمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان ، وحرصه على دعم وتلبية طلبات المحافظة ، والمراكز والقرى التابعة لها من خدمات ، ومشاريع ، وصيانة ، واستثمارات .

بعد ذلك ناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقد أصدر المجلس بعض القرارات والتوصيات ومنها:-

أوصى المجلس بضرورة إيصال التيار الكهربائي لمخطط ينبوع والصفا التابع للإسكان التي تحت الإنشاء وتذليل كل العقبات ومخاطبة الجهات المعنية بذلك .

كما أقر المجلس تركيب عدد اثنان علم سارية ، وتركيب شاشة إلكترونية بالمحافظة .

وكذلك أقر المجلس تنفيذ استمرار شارع الامير عبدالرحمن السديري حتى يلتقي بشارع المدينة ، وعمل دوار بتقاطعه مع شارع اليرموك.

كما ناقش المجلس ضرورة ربط مخطط النخيل والنفل بشارع مزدوج يربط بشارع الأمير نايف بن عبدالعزيز ، وناقش ضرورة تحسين وسفلتت المنطقه الواقعة جنوب وشرق دوار الهلال ، ومعالجة الشوارع المتهالكة المجاورة للمدارس وامتداد شارع المنتزة جنوبا .

وبعد ذلك استعرض المجلس بعض طلبات المواطنين من فتح شوارع ، وطلبات أخرى ، وتم إحالتها للبلدية لإكمال اللازم .

كما اطلع المجلس على التعاميم الواردة من مستشار معالي الوزير والأمين العام لشؤون المجالس البلدية وتم إكمال اللازم .