أمانة القصيم تستكمل الاستعدادات لانطلاق مهرجان أضحيتي 42

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أكملت أمانة منطقة القصيم وبالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية ببريدة، استعداداتها لانطلاق مهرجان أضحيتي للعام ١٤٤٢هـ بمدينة الأنعام ببريدة.

وينطلق المهرجان بالتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك خلال المدة من ٤ إلى ٩ ذي الحجة بحزمة من البرامج الخدمية والتوعوية التي تستهدف رفع الوعي في التعامل السليم مع الأضحية، وطرق شرائها، وأفضل السبل للتعامل مع اللحوم بشكل صحي.

ويتضمن المهرجان خدمات مستشار الشراء والمستشار البيطري وخدمات نقل الأضاحي والجزارة وخدمات شراء الأضاحي.

يذكر أن أمانة المنطقة أطلقت خدمة طلب تصريح ذبح مؤقت للمطاعم والمطابخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وذلك لتوفير خدمات إضافية أمام المستفيد وفق اشتراطات تضمن تطبيق الإجراءات الصحية، ويمكن طلب الخدمة على الرابط:

https://www.qassim.gov.sa/ar/MunicipalityServices/EServices/Pages/ts.aspx.