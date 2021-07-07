احدث الأخبار

أفق تعاونية مستقبلية بين “تعارفوا” و “جاهز”
أبرز المواد
 أمير الجوف يستقبل مدير الشؤون الإسلامية المعين حديثاً
أبرز المواد
 إعلان نتائج إجراءات النقل الخارجي لعدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج التعليمي
أبرز المواد
 “الأمن البيئي” يضبط مخالفًا لنظام البيئة يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة
أبرز المواد
 أمانة القصيم تستكمل الاستعدادات لانطلاق مهرجان أضحيتي 42
أبرز المواد
 بلدي طبرجل يناقش ضرورة إيصال التيار الكهربائي لمخططات الإسكان وفتح امتداد شارع الامير عبدالرحمن السديري
منطقة الجوف
 5 طرق للإبلاغ بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة
أبرز المواد
 ” أضاحي” يدشن تلقي طلبات تنفيذ الأضاحي والهدي لموسم حج هذا العام
أبرز المواد
 النقابة العامة للسيارات تجند 1500 حافلة لنقل ضيوف الرحمن وفقاً للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 المملكة تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة
أبرز المواد
 الأمير حسام بن سعود يفتتح ورشة عمل “رؤية منطقة ومدينة الباحة”
أبرز المواد
 الغانمي يتفقد سير العمل في عددٍ من فروع الوزارة بتبوك
أبرز المواد
أفق تعاونية مستقبلية بين “تعارفوا” و “جاهز”

أفق تعاونية مستقبلية بين “تعارفوا” و “جاهز”

أبرز المواد
أمير الجوف يستقبل مدير الشؤون الإسلامية المعين حديثاً

أمير الجوف يستقبل مدير الشؤون الإسلامية المعين حديثاً

أبرز المواد
إعلان نتائج إجراءات النقل الخارجي لعدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج التعليمي

إعلان نتائج إجراءات النقل الخارجي لعدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج التعليمي

أبرز المواد
“الأمن البيئي” يضبط مخالفًا لنظام البيئة يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة

“الأمن البيئي” يضبط مخالفًا لنظام البيئة يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة

أبرز المواد

“الأمن البيئي” يضبط مخالفًا لنظام البيئة يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة

“الأمن البيئي” يضبط مخالفًا لنظام البيئة يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة
http://almnatiq.net/?p=1001441
المناطق_واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة يقوم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح بمنطقة تبوك.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط مواطن وآليتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقه من الجهات المختصة.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

أفق تعاونية مستقبلية بين “تعارفوا” و “جاهز”

أفق تعاونية مستقبلية بين “تعارفوا” و “جاهز”
أمير الجوف يستقبل مدير الشؤون الإسلامية المعين حديثاً

أمير الجوف يستقبل مدير الشؤون الإسلامية المعين حديثاً
إعلان نتائج إجراءات النقل الخارجي لعدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج التعليمي

إعلان نتائج إجراءات النقل الخارجي لعدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج التعليمي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*