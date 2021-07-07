أمير الجوف يستقبل مدير الشؤون الإسلامية المعين حديثاً

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف الشيخ محمد بن دخيل الدخيل المعين حديثاً .

وهنأ سموه الشيخ الدخيل بتعيينه مديراً لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة ، متمنياً له التوفيق .

ونوه سمو أمير منطقة الجوف خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ” حفظهما الله ” ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في خدمة بيوت الله والعناية بالمساجد .

وأعرب الشيخ محمد الدخيل عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على توجيهات سموه الكريمة ومتابعته لأعمال فرع الوزارة بالمنطقة .