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استئصال ورم يزن 15 كجم بمستشفى الولادة بسكاكا

استئصال ورم يزن 15 كجم بمستشفى الولادة بسكاكا
http://almnatiq.net/?p=1001460
المناطق_سكاكا

نجح -بفضل الله- فريق من جراحي النساء والولادة في مستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا في استئصال ورم ضخم على المبيض لسيدة غير متزوجة في السادسة والثلاثين من العمر .

وقالت الصحة بالجوف أن المريضة كانت تعانى من آلام مبرحة وتضخم شديد بالبطن، و بعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة تم التدخل الجراحي لاستئصال الورم والذي يبلغ قطره ٣٥ سم بالمبيض الايسر ويشغل معظم تجويف البطن والحوض ويزن ١٥ كجم .

وتم اجراء الفحص الباثولوجى للورم بعد ذلك ، وخرجت المريضة من المستشفى بحالة جيدة بعد إنهاء معاناتها .

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