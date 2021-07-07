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50 ألف مراجع لطوارئ مستشفى الأمير متعب بسكاكا خلال نصف 2021

50 ألف مراجع لطوارئ مستشفى الأمير متعب بسكاكا خلال نصف 2021

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50 ألف مراجع لطوارئ مستشفى الأمير متعب بسكاكا خلال نصف 2021

50 ألف مراجع لطوارئ مستشفى الأمير متعب بسكاكا خلال نصف 2021
http://almnatiq.net/?p=1001464
المناطق_سكاكا

راجع طوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز 54414 مراجع خلال النصف الأول لعام 2021 م .

وبينت الصحة في الجوف أنه بلغ عدد المرضى المنومين 4135 مريضا, كما راجع الإسعاف والطوارئ 54,414 مراجعا, وراجع العيادات الخارجية 40,251 مريضا، وتم إجراء 1,820 عملية جراحية ناجحة ولله الحمد.

وبينت الصحة أنه تم إجراء 4,449 جلسه غسيل كلوي ,وبلغ عدد مراجعي العيادات الافتراضية 742 مراجعاً, وتم إجراء فحوصات مخبريه بعدد 577,973 فحص مخبري, وبلغ عدد الأدوية المصروفة 56,169 وصفة طبية, وبلغ عدد الفحوص الإشعاعية 44,990 فحص, وأستفاد من خدمات التأهيل الطبي 17,401 مراجعاً, وراجع في قسم المناظير563 مراجع, وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية 95 مستفيد ,والمستفيدين من خدمات فحص النظر 1,309 مستفيد , وصدر1,915 تقرير طبي, وبلغ عدد عمليات الخلوع الولادية 37 عملية, وعمليات استبدال الأربطة والمفاصل 77 عملية .

وأكدت الصحة بالجوف أن ارتفاع عدد المراجعين للمستشفى يأتي بعد إفتتاح عدد من الأقسام الجديدة وإستقطاب مجموعة من الأطباء ذوي الكفاءات العالية، وقالت أن المستشفى شهد العديد من مشاريع التطوير منها تطوير المحيط الخارجي للمستشفى بمشروع عملاق عمل على تغيير وجه المحيط الخارجي بشكل تام, ووفر خدمات مميزة للمراجعين من المواقف والحدائق.

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