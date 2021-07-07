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الأرجنتين تهزم كولومبيا وتضرب موعدا مع البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

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الأرجنتين تهزم كولومبيا وتضرب موعدا مع البرازيل في نهائي كوبا أمريكا

الأرجنتين تهزم كولومبيا وتضرب موعدا مع البرازيل في نهائي كوبا أمريكا
http://almnatiq.net/?p=1001481
المناطق - وكالات

ضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا ناريا مع غريمه البرازيلي في نهائي كأس كوبا أمريكا، بعد فوزه فجر اليوم الأربعاء على كولومبيا 3-2 بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وتقدم المهاجم لاوتارو مارتينيز بالهدف الأول للأرجنتين عقب مرور سبع دقائق مستفيدا من تمريرة القائد ليونيل ميسي.

ولكن لويس دياز، أدرك التعادل بعد مرور ساعة من اللعب بعد تسديدة من زاوية صعبة، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وأنقذ الحارس إميليانو مارتينيز ثلاث ركلات ترجيح من لاعبي كولومبيا دافينسون سانشيز، وييري مينا، وإدوين كاردونا، وسجل ميسي، ولياندرو باريديس، ولاوتارو مارتينيز لتتأهل الأرجنتين.

وستلعب الأرجنتين في النهائي مع غريمتها البرازيل حاملة اللقب وصاحبة الأرض التي تأهلت على حساب بيرو بعد فوزها عليها بنتيجة 1-0 أمس الثلاثاء.

وستكون هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها المنتخبان في نهائي كوبا أمريكا منذ نهائي العام 2007، حينها فازت البرازيل 3-0.

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