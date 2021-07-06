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جامعة الأمير سطام تعلن بدء القبول في الطب البشري والهندسة الكهربائية للطالبات

جامعة الأمير سطام تعلن بدء القبول في الطب البشري والهندسة الكهربائية للطالبات
http://almnatiq.net/?p=1001487
المناطق - واس

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج بدء القبول في تخصص الطب البشري للطالبات، وتخصص الهندسة الكهربائية للطالبات، في كلية الطب وكلية الهندسة بمقر الجامعة في مدينة السيح للعام الجامعي القادم 1443هـ ، وذلك عبر بوابة القبول للطالبات: https://fad.psau.edu.sa/.
وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور عيسى الدوسري أن استحداث مثل هذه التخصصات النوعية، يأتي ضمن خطط الجامعة في التوسع في البرامج والتخصصات الأكاديمية التي تواكب احتياجات سوق العمل.
وأبان أن القبول في كلية الطب البشري يتم بعد اجتياز الطالبة للسنة التحضيرية للتخصصات الصحية، وتحقيقها جميع الشروط والمعايير المطلوبة للقبول، فيما سيكون القبول في كلية الهندسة بعد اجتياز الطالبة للسنة التحضيرية للتخصصات الهندسية والعلمية، وتحقيقها جميع الشروط والمعايير المطلوبة للتخصيص.

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