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البرازيل.. 1780 وفاة وأكثر من 62 ألف إصابة بفيروس كورونا

البرازيل.. 1780 وفاة وأكثر من 62 ألف إصابة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1001496
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الثلاثاء أنها سجلت 62504 إصابات و1780 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وارتفع إجمالي الإصابات في البرازيل إلى ما يقرب من 19 مليون حالة ومجمل الوفيات إلى 526892 حالة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة عالميا في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند، وفي المرتبة الأولى على مستوى أمريكا اللاتينية.

وفي بداية الأسبوع، تظاهر عشرات الآلاف من البرازيليين في أنحاء البلاد ضد الرئيس جاير بولسونارو، الذي يخضع لتحقيق أولي بشبهة تجاهل محاولة فساد في صفقة شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وجرت التظاهرات بدعوة من المعارضة في ثالث يوم من تعبئة بدأت في نهاية مايو للمطالبة برحيل بولسونارو بسبب إدارته لوباء كورونا الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في البلد البالغ عدد سكانه 212 مليون نسمة.

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