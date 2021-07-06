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المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة جازان

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة جازان

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المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة جازان

المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=1001499
المناطق - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث ، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 9 مساءً.

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