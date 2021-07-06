المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة جازان

المناطق - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات الداير بني مالك، والريث ، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 9 مساءً.