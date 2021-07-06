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رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

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“الأرصاد”: سحب رعدية على نجران

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رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع
http://almnatiq.net/?p=1001508
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

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