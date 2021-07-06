رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.