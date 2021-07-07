أمانة القصيم تستكمل الاستعدادات لانطلاق مهرجان أضحيتي ٤٢

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أكملت أمانة منطقة القصيم و بالشراكة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية ببريدة، استعداداتها لانطلاق مهرجان أضحيتي للعام ١٤٤٢هـ بمدينة الأنعام بمدينة بريدة.

حيث ينطلق المهرجان بالتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من ٤ إلى ٩ ذو الحجة بحزمة من البرامج الخدمية والتوعوية التي تستهدف رفع الوعي في التعامل السليم مع الاضحية وطرق شرائها وأفضل السبل للتعامل مع اللحوم بشكل صحي.

كما يتضمن المهرجان خدمات مستشار الشراء والمستشار البيطري وخدمات نقل الأضاحي والجزارة وخدمات شراء الأضاحي.

هذا وأطلقت أمانة منطقة القصيم خدمة طلب تصريح ذبح مؤقت للمطاعم والمطابخ خلال موسم عيد الأضحى المبارك وذلك لتوفير خدمات إضافية أمام المستفيد وفق اشتراطات تضمن تطبيق الإجراءات الصحية، ويمكن طلب الخدمة على الرابط:

https://www.qassim.gov.sa/ar/MunicipalityServices/EServices/Pages/ts.aspx