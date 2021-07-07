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استشارية أمراض معدية: المناعة المجتمعية ستتحقق عند نسبة 70%-80% من أخذ اللقاح

استشارية أمراض معدية: المناعة المجتمعية ستتحقق عند نسبة 70%-80% من أخذ اللقاح

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استشارية أمراض معدية: المناعة المجتمعية ستتحقق عند نسبة 70%-80% من أخذ اللقاح

استشارية أمراض معدية: المناعة المجتمعية ستتحقق عند نسبة 70%-80% من أخذ اللقاح
http://almnatiq.net/?p=1001514
المناطق - الرياض

قالت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة حوراء البيّات أن منحنى الإصابات بكورونا في المملكة مستقر وما زال في حالة انخفاض مقارنة بالسنة الماضية في شهري يونيو ويوليو من عام 2020، مشيرة إلى أن الحالات كانت مرتفعة جداً وبلغت ذروتها.

وأضافت أن منحنى مرضى العناية المركزة مستقر أيضاً، كما أنه سيشهد انخفاضاً في الأيام المقبلة مع تكثيف إعطاء جرعات اللقاح المضاد للفيروس، لافتة إلى أن كثرة التجمعات العائلية والكثافة السكانية والإجازات كانت سبباً في ارتفاع الإصابات بالفيروس في مناطق دون أخرى.

ولفتت خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن المناعة المجتمعية لن تحدث إلا بتلقيح من 70% إلى 80% من سكان المملكة، موضحة أن جميع المنومين حالياً في العناية المركزة لم يتلقوا اللقاح المضاد للفيروس.

ونوهت إلى أن الدراسات العالمية أكدت أن 99% ممن تلقوا اللقاح لم يدخلوا العناية الحرجة، كما أن التحصين يقي من الوفاة أيضاً، مبينةً أن البدء في تلقيح الفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة سوف يُخفّض من نسب الإصابة بالفيروس بشكل ملحوظ.

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