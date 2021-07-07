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مصادر: السماح بحضور الجماهير للملاعب بنسبة 100% من سعة المدرجات

مصادر: السماح بحضور الجماهير للملاعب بنسبة 100% من سعة المدرجات

أبرز المواد

مصادر: السماح بحضور الجماهير للملاعب بنسبة 100% من سعة المدرجات

مصادر: السماح بحضور الجماهير للملاعب بنسبة 100% من سعة المدرجات
http://almnatiq.net/?p=1001517
المناطق - الرياض

كشفت مصادر عن أن وزارة الرياضة بصدد السماح للجماهير بدخول الملاعب خلال الموسم الجديد، دون التقيد بنسبة محددة، على أن يكون ذلك للمحصنين فقط.

وكان حضور الجماهير للملاعب قد استُؤنف منذ منتصف مايو الماضي، في الجولتين الأخيرتين من دوري الموسم المنصرم، وذلك بنسبة 40% من سعة المدرجات.

وطبقًا لمصادر “الشرق الأوسط”، فإن الوزارة ستسمح للمحصنين بجرعتين أو جرعة واحدة من لقاح كورونا أو المتعافين من الفيروس بالحضور بالسعة الكاملة للمدرجات.

وتوقعت المصادر أن يسهم هذا القرار في انتعاش خزينة الأندية الرياضية التي تكبدت خسائر مالية منذ تعليق حضور الجماهير للملاعب في مارس 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا، كما سيساهم في تحفيز المستويات الفنية للاعبين.

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