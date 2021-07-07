أمير تبوك يستقبل المهندس” القعير ” صاحب الجهود الذاتية في إنشاء مزرعة للاستزراع السمكي بتبوك

المناطق- تبوك- علي العميري:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه في الإمارة اليوم المهندس مازن بن عبد الرحمن القعير والذي نجح بجهوده الذاتية في إنشاء مزرعة للاستزراع السمكي بمدينة تبوك والإستفادة من مياه الأسماك فيها لري المحاصيل الزراعية الأخرى والإستغناء عن الأسمدة الكيميائية. وفي مستهل اللقاء رحب سموه بالمهندس ” القعير ” الذي قدم لسموه شرحاً موجزاً عن تجربته الشخصية في هذا المجال مثنياً سموه على جهوده ومتمنياً له التوفيق والنجاح ، مؤكداً أنه نموذج مثالي وفخر للوطن .منوهاً سموه بحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – ودعمها غير المحدود للمواطنين والمواطنات في مختلف المجالات من جانبه عبر المهندس مازن القعير عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة تبوك وسماع توجيهاته وتشجيعه له مبيناً أنه ماض فيما بدأه من مشروع بفضل الله ثم بدعم سموه الذي لايدخر جهداً في تشجيع أبناء وبنات المنطقة والوقوف بجانبهم دائماً .