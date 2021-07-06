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جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول في برنامج التجسير بتقنية المختبرات الطبية

جامعة الحدود الشمالية تفتح باب القبول في برنامج التجسير بتقنية المختبرات الطبية
http://almnatiq.net/?p=1001549
المناطق - واس

فتحت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر باب القبول في برنامج التجسير بتخصص “تقنية المختبرات الطبية” للجنسين، للعام الجامعي 1443هـ، اعتبارا من اليوم حتى 12/19 /1442هـ.
وحددت العمادة عدداً من الضوابط الواجب توفرها في المتقدم ومنها الحصول على دبلوم لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية في تخصص تقنية المختبرات الطبية ،وأن يكون المتقدم لدية تصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية سارية المفعول أثناء التقديم وغيرها من الشروط والضوابط المعلنة عبر الموقع الرسمي للجامعة.

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