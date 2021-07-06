المطيري يستعرض أنشطة الزراعية التي ساهم الصندوق في تمويلها ومجالات الإقراض المتنوعة

المناطق - فتحيه العبدالله

استعرض مدير عام صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس سعود بن صالح المطيري الأنشطة الزراعية التي ساهم الصندوق في تمويلها خلال لقاء الثلاثاء الشهري لرجال الاعمال الذي نظمته غرفة الشرقية مساء الثلاثاء6 يوليو 2021، وأداره الأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، بأن الصندوق هو مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم خدماته الائتمانية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الزراعية والمائية للمملكة، مشيرا الى ان الصندوق يهدف الى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تمويل الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتطوير التسويق والخدمات الزراعية، وتمويل القطاع الزراعي لدعم التنمية الريفية الزراعية المستدامة، والتركيبة المحصولية حسب الميز النسبية للمناطق، وتطوير وتحسين تجربة العملاء وتقديم أفضل وسائل التمويل والخدمات، بالإضافة الى تشجيع استخدام التقنيات والممارسات الحديثة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحسين الإنتاجية الزراعية من خلال شراكات مميزة مع الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص ومراكز الأبحاث، ، وضمان الاستدامة المالية من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة السيولة من ضمن سياسة مخاطر سليمة، لافتا الى الأنشطة الزراعية الممولة من الصندوق على نوعين وهي: المشاريع المتخصصة وهي القروض التي تستثمر فيها الموارد الاقتصادية لبناء هياكل إنتاجية وتساهم بشكل مباشر في الأمن الغذائي للمملكة، والقروض التنمية وهي القروض التي تقدم لتمويل مجالات زراعية لغرض التنمية الريفية لصغار المزارعين.

وحول مساهمة الصندوق في التنمية الريفية بين المطيري الى ان الصندوق ساهم في تمويل التنمية الريفية بتقديم قروض متوسطة وقصيرة الأجل لأصحاب المزارع الصغيرة تماشياً مع برنامج التنمية الريفية الوارده في القرار السامي رقم 1366 وتاريخ 07/01/1440هـ حيث يساهم في استغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة والميز النسبية للمناطق ، والذي يتضمن دعم صغار المزارعين والصيادين ومربي الماشية .