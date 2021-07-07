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صحة المدينة المنورة تُنفّذ 446 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة المدينة المنورة تُنفّذ 446 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الثلاثاء

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صحة المدينة المنورة تُنفّذ 446 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة المدينة المنورة تُنفّذ 446 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=1001558
المناطق - واس

نفّذت صحة المدينة المنورة 446 جولة تفتيشية على المستشفيات والمجمعات الطبية, إضافة للصيدليات، وذلك خلال الفترة من 8 / 4 حتى 27 / 6 / 2021م , بهدف التأكد من الإلتزام وتطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) .
شملت الجولات 105 زيارات للمستشفيات، و 93 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 248 زيارة للصيدليات .

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