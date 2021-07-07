نائب وزير الموارد البشرية “للتنمية” يشهد توقيع أربع مذكرات تفاهم في مجالي التدريب والتعاون المشترك بمنطقة تبوك

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شهد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “للتنمية الاجتماعية” ماجد بن عبدالرحيم الغانمي أمس، توقيع أربع مذكرات تفاهم بين فرع الوزارة بمنطقة تبوك، وجامعة تبوك والشؤون الصحية بالمنطقة، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، والغرفة التجارية، بحضور ممثلي تلك الجهات وعلى رأسهم معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي>

جاء ذلك على ضوء زيارة معاليه لفرع الوزارة بالمنطقة وعدد من الأفرع التابعة له، للوقوف على جهود الفرع ومبادراته وخدماته، ودعمها لتحقيق مستهدفات برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ووقع الاتفاقية ممثلاً للوزارة في تلك الاتفاقيات مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة منيف بن هابس الحربي، الذي أكد أن الاتفاقيات تهدف إلى عقد مختلف الشراكات مع القطاعات الحكومية والأهلية بالمنطقة، حرصاً على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي أكدت ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المواطنين على نحو أفضل.