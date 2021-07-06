“الزكاة والضريبة والجمارك” تحدد ثلاث خطوات للمكلف للالتزام بالمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية

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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ثلاث خطوات رئيسة للمكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، تمكنهم من الالتزام بمتطلبات المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) من الفوترة الإلكترونية في الرابع من ديسمبر من العام الجاري.

وتتمثل الخطوات الثلاث في التوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، وكذلك التأكد من إصدار وحفظ الفواتير والإشعارات المرتبطة بها بصيغة إلكترونية باستخدام حل تقني متوافق مع متطلبات الفوترة الإلكترونية، الذي يمكن أن يكون جهاز كاشير أو نظام سحابي أو من برامج تخطيط الموارد والمعروفة بـ (ERP Systems)، وغيرها من الأنظمة التقنية.

وتضمنت الخطوات التي حددتها الهيئة التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة للفواتير الضريبية المبسطة، والرقم الضريبي للمشتري المسجل في ضريبة القيمة المضافة للفواتير الضريبية.

ويأتي إعلان الهيئة لهذه الخطوات تمهيداً لتطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية، التي سيبدأ الإلزام بها بعد أقل من ستة أشهر من الآن، واستمراراً لجهودها في توعية المكلفين الخاضعين للائحة للفوترة الإلكترونية.

ودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالفوترة والمهتمين، إلى التواصل معها لأي استفسارات تتعلق بالفوترة الإلكترونية (فاتورة)، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة” على تويتر (@Gazt_care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa).