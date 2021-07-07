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القصاص بأحد الجناة قتل مواطناً في الخُبر

القصاص بأحد الجناة قتل مواطناً في الخُبر
http://almnatiq.net/?p=1001574
المناطق - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة قتل مواطناً بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته بمحافظة الخبر.

وجاء فب البيان: “أقدم / حمد بن عوض بن محمد عبيه – سعودي الجنسية – على قتل / دحام بن فواز ابن قرماش الشمري – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرة من الورثة وتكليفها ومطالبتها مع بقية الورثة بالقصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرة من ورثة القتيل ومطالبتها مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني اليوم الأربعاء بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية.

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