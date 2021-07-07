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اغتيال رئيس هايتي برصاص مجهولين في مقر إقامته

اغتيال رئيس هايتي برصاص مجهولين في مقر إقامته
http://almnatiq.net/?p=1001576
المناطق - وكالات

أعلنت حكومة هايتي أن رئيس الجمهورية جوفينيل مويس اغتيل الليلة الماضية جراء هجوم مسلح على مقر إقامته.

وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء، كلود جوزيف، في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء أن الرئيس مويس تعرض لجروح فتاكة برصاص مجهولين تسللوا إلى داخل مقر إقامته الخاص، مشيرا إلى أن السيدة الأولى مارتين مويس نقلت إلى المستشفى بعد الحادث.

وأدان رئيس الحكومة عملية الاغتيال، مشددا على أن الشرطة وغيرها من الأجهزة الحكومية تحتفظ بالسيطرة على الوضع.

وتولى مويز البالغ من العمر 53 عاما رئاسة هايتي في عام 2017، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2015 ثم في إعادة الانتخابات التي نظمت عام 2016 بسبب عدم اعتراف منافس المرشح الفائز بنتائج التصويت.

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