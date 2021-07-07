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التحالف الدولي: 14 صاروخا وثلاث إصابات حصيلة القصف على قاعدة عين الأسد غربي العراق

التحالف الدولي: 14 صاروخا وثلاث إصابات حصيلة القصف على قاعدة عين الأسد غربي العراق
http://almnatiq.net/?p=1001579
المناطق - وكالات

أعلن التحالف الدولي في سوريا والعراق، اليوم الأربعاء، حصيلة الاستهداف الذي طال قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية.

وذكر العقيد مارتن واين في بيان صحفي، أن “التقرير الأولي يشير إلى أن قاعدة عين الأسد تعرضت في الساعة 12:30 مساء بالتوقيت المحلي للعراق، لقصف بلغ 14 صاروخا”.

وأضاف: “سقطت الصواريخ على القاعدة ومحيطها. تم تفعيل تدابير دفاعية لحماية القوة. في هذا الوقت، تشير التقارير الأولية إلى 3 إصابات طفيفة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بتعرض قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية، إلى هجوم صاروخي كبير.

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