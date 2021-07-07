اعتماد 14 مخططاً سكنياً بالمدينة المنورة خلال الربع الثاني من العام الحالي

المناطق - واس

اعتمدت أمانة المدينة المنورة 14 مخططاً عمرانياً جديداً في المدينة المنورة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021م, بمساحة إجمالية تبلغ مليوناً و 497 ألف متر مربع.

وتوفّر المخططات إجمالاً 3078 قطعة سكنية متعددة المساحات، و16 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية، و 5 رياض أطفال، إضافة إلى 13 مرفقاً صناعياً، و14 حديقة عامة، و25 مسجداً، و7 مراكز صحية، ومرافق حكومية.

ويسهم اعتماد المخططات السكنية الجديدة في تطوير البنية التحتية للمدينة المنورة، وتغطية الطلب على الوحدات السكنية، ورفع مستوى جودة الحياة للسكان، ودعم برامج التوسّع العمراني وخطط التطوير البيئي والاقتصادي للمدينة المنورة، وزيادة المناطق السكنية لسكان المنطقة، وتوفير كافة الخدمات لاستيعاب النمو السكاني المنتظر خلال الفترة المقبلة