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إليك 6 طرق تساعدك في التخلص من إدمان المشروبات الغازية

إليك 6 طرق تساعدك في التخلص من إدمان المشروبات الغازية
http://almnatiq.net/?p=1001585
المناطق - وكالات:

من المعروف أن المشروبات الغازية تُسبب أضرارًا كبيرة على جسم الإنسان، لا سيما زيادة الوزن، وتضرر الأسنان، و ظهور حب الشباب، والإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني الخطير، بالإضافة لأرق النوم.

ونشر موقع “Health Line” للصحة، 6 طرق تساعد في التخلص من هذا الإدمان على المياه الغازية، وهي:


1- شرب الماء بكميات كبيرة

عند الشعور بالعطش، يلجأ البعض إلى تناول المشروبات الغازية، لذلك في هذه الحالة يجب شرب كمية كثيرة من المياه، والانتظار عدة دقائق، ما يساعد على ترطيب الجسم وتجنب الحاجة إلى شرب الصودا.


2- مضغ المسكة (العلكة)

يمكن اللجوء إلى مضغ المسكة عند الشعور برغبة في تناول المشروبات الغازية، كوسيلة للحد من ذلك، أو التفكير في عمل أي نشاط مفيد مثل الاستحمام أو المشي لعدة دقائق.

3- تجنب الجوع

يجب تناول الوجبات اليومية، وتجنب الشعور بالجوع عن طريق تناول بعض الوجبات الخفيفة الصحية مثل المكسرات والفواكه الطازجة، وبالتالي تقل الحاجة إلى المشروبات الغازية.


4- تناول الحلوى الصحية

في بعض الأحيان، يتناول الشخص المشروبات الغازية كنوع من السكريات التي تزيد الشعور بالطاقة والحيوية، وفي هذه الحالة، يمكن اللجوء إلى بعض البدائل الصحية المحلاة مثل العسل أو اللبن الذي يحتوة على بعض عناصر التحلية أو الفواكه الموسمية.

جدير بالذكر أن عصائر الفواكه تحتوي على عناصر غذائية مقارنة بالمشروبات الغازية، وفي الوقت نفسه تحتوي على كمية كبيرة من السكريات.


5- التحكم في الضغط العصبي

كشف الموقع المذكور أعلاه، أن البعض يلجأ إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية وتناول المشروبات الغازية عند الشعور بالضغط العصبي، لذلك عرضت الدراسة على أن ممارسة الرياضة والتأمل وتمارين التنفس هي الأجدى في هذه الحالة.


6- تناول مشروبات صحية

يُنصح باستبدال المشروبات الغازية بأخرى صحية مثل الشاي الأخضر وشاي الأعشاب أو الفواكه ومياه جوز الهند أو المياه التي يُضاف إليها النعناع وشرائح الخيار.

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