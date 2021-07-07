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أمير الحدود الشمالية يلتقي بمساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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أمير الحدود الشمالية يلتقي بمساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أمير الحدود الشمالية يلتقي بمساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=1001589
المناطق - الحدود الشمالية:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم , معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر.

واستعرضت خلال الاستقبال , الخدمات التي تقدمها الوزارة لأبناء وبنات المنطقة من خلال برامج توطين الوظائف، وتوفير كل ما يسهم في تطوير مسيرة قطاعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

كما بحث سموه عدداً من الموضوعات المتعلقة ببرامج الوزارة في المنطقة والخطط التنفيذية والروئ والأهداف العملية، وآليات تفعيل مبادرات ومشروعات الوزارة لتنمية القطاع غير الربحي في مسار تنمية وتطوير مسار الجمعيات الخيرية، ومسار الجمعيات المهنية، ومسار الجمعيات التعاونية، وتذليل المشكلات والعوائق التي تحد من نموها، والنهوض بمهماتها بالصورة المنشودة، وفق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ونوّه بالدعم الذي يحظى به قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والقطاع غير الربحي ، والجمعيات الخيرية من القيادة الرشيدة وتمكينها من تحقيق أهدافها التي أُنشئت لأجلها من خلال تنفيذ برامجها وأنشطتها، وخدمة أكبر عدد من المستفيدين , مثمناً جهود فرع الوزارة في المنطقة وتكامله مع الجهات الأخرى لتحقيق المستهدفات والتطلعات، ومن ذلك ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حصول منطقة الحدود الشمالية على المركز الأول في الربع الأول من العام 2021 كأقل معدل نسبة بطالة للسعوديين بين مناطق المملكة بواقع 8,4 %.

فيما نوّه مساعد وزير الموارد البشرية دعم سمو أمير الحدود الشمالية لبرامج ومبادرات الوزارة بالمنطقة، وتوجيهاته بتذليل كل العقبات، وتقديم التسهيلات أمام فرع الوزارة والمؤسسات الاجتماعية.

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