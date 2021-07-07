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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 5 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1001592
المناطق - واس:

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق، بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 151 يوماً إلى 1777 مسجداً .
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي مسجدان في منطقة الرياض، ومسجد واحد في كل من المنطقة الشرقية، ومنطقة نجران، ومنطقة جازان.
وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد .

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