أمير الشرقية يدشّن مصنع “ساميف” للصناعات المعدنية

المناطق - واس:

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مقر الإمارة اليوم , مصنع “ساميف” للصناعات المعدنية، الذي شيّد في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام على مساحة (60600) متر مربع.

ونوّه سموه بالدعم الذي يلقاه القطاع الصناعي في المملكة من الدولة ، والمبادرات الكبيرة والمتعددة التي تقدمها لدعم القطاع وتطويره، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، بالإضافة لتهيئة المدن الصناعية، وتوفير البنية التحتية المناسبة لإنجاح هذه المشاريع.

بدوره أوضح رئيس مجلس إدارة المصنع سعد العيسى، أن المصنع يعد أحد مشاريع شركة إمكان القابضة، الذي يقام في المنطقة الشرقية ويعمل فيه (600) موظف وموظفة، منهم نسبة كبيرة من أبناء وبنات الوطن، مبيناً أن المصنع سينتج العديد من الهياكل المعدنية للمباني والأبراج والجسور، وكذلك صناعة الصهاريج والخزانات، والعديد من المنتجات النوعية الأخرى، التي ستوفر منتجات نوعية لقطاعات متعددة لشركة النفط والغاز، وشركات البتروكيماويات، وقطاع الطاقة والمياه وقطاع التعدين.