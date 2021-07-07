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أمير جازان يلتقي فريق مكتب كفاءة الإنفاق بوزارة الداخلية

أمير جازان يلتقي فريق مكتب كفاءة الإنفاق بوزارة الداخلية

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أمير جازان يلتقي فريق مكتب كفاءة الإنفاق بوزارة الداخلية

أمير جازان يلتقي فريق مكتب كفاءة الإنفاق بوزارة الداخلية
http://almnatiq.net/?p=1001626
المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، فريق مكتب كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية في وزارة الداخلية الذي يزور المنطقة حالياً.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالأعمال التي يقوم بها الفريق بالتنسيق مع إمارة المنطقة، واستعراض نشاطات وأهداف وعمل المكتب من خلال تقديم كل مايحقق الصالح العام، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .

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