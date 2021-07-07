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“الموارد البشرية” تحدد الحد الأدنى لرواتب السعوديين في قطاع التشغيل والصيانة

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“الموارد البشرية” تحدد الحد الأدنى لرواتب السعوديين في قطاع التشغيل والصيانة

“الموارد البشرية” تحدد الحد الأدنى لرواتب السعوديين في قطاع التشغيل والصيانة
http://almnatiq.net/?p=1001636
المناطق - الرياض:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الشريكة أن الحد الأدنى لرواتب السعوديين والسعوديات العاملين بالإدارة العليا في قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة 9 آلاف ريال، مبينة أن الراتب يرتفع بحسب سنوات الخبرة في القطاع، وذلك بحسب ما جاء في دليل التوطين.

كما حدد الدليل الحد الأدنى لرواتب المستوى الهندسي والتخصصي بـ8400 ريال، و7 آلاف ريال للمستوى الإشرافي، حيث إن رواتب السعوديين في شركات التشغيل والصيانة تخضع للعرض والطلب، كما يلزم على الجهة التي تطرح كراسة المنافسة، تحديد الحد الأدنى للرواتب في كل مستوى وظيفي، والتأكد من التزام المقاول بالحد الأدنى للرواتب.

وتنقسم المستويات الوظيفية في قطاع التشغيل والصيانة إلى 6 مستويات قياسية حسب الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات المطلوبة لكل مستوى، مع أحقية الجهة العامة في أن يكون لديها مستويات وظيفية مختلفة، حيث تنقسم إلى مستوى الإدارة العليا ويشمل الوظائف القيادية المسؤولة عن إدارة الجوانب الفنية والإدارية في المشروع كمدير المشروع أو مساعد مدير المشروع.

كما يشمل تقسيم المستويات الوظيفية المستوى الهندسي والتخصصي، ويضم الوظائف التي تتطلب تخصصًا في المجال ويستطيع العامل تأديتها عبر الحصول على شهادة جامعية في ذات المجال، كالمهندسين والأخصائيين.

وتضمنت المستويات الوظيفية المستوى الإشرافي ويضم الوظائف التي تتطلب مهارات وخبرات متخصصة وإشرافية مع وجود درجة علمية مناسبة، كمشرفي الكهرباء، والجودة، وتقنية المعلومات وغيرهم.

ويشمل المستوى الوظيفي الفني الوظائف التي تتطلب مهارات متخصصة ويستطيع العامل تأديتها بعد الحصول على درجة علمية لا تقل عن دبلوم أو ثانوي مع خبرة في نفس المجال، فيما يضم المستوى التشغيلي والحرفي الوظائف التي تتطلب مهارات محددة ويستطيع العامل تأديتها من خلال الممارسة والتدريب، فيما حدد الدليل مستوى العمالة ذات المهارات المنخفضة بالوظائف التي لا تتطلب مهارات أو درجة علمية أو ممارسة سابقة.

يُشار إلى أن دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، يهدف لإيضاح وتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع العقود، ورفع نسب التوطين وتحديد الحد الأدنى للرواتب، ومتابعة الأداء والتطور الوظيفي لموظفي القطاع مع نقل المعرفة لهم وتحقيق الاستدامة الوظيفية.

ويمكن لمنشآت التشغيل والصيانة، الاطلاع على دليل التوطين، عبر الرابط التالي: اضغط هنا، كما يمكن الإعلان عن وظائف القطاع عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

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