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الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة

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الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة
http://almnatiq.net/?p=1001642
المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات المندق, وبلجرشي, وقلوة, والأجزاء المجاورة لها.

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