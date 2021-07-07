الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.



ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات المندق, وبلجرشي, وقلوة, والأجزاء المجاورة لها.