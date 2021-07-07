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“الصحة العالمية”: جميع اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” المعتمدة فعالة ضد متحور “دلـتـا”

“الصحة العالمية”: جميع اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” المعتمدة فعالة ضد متحور “دلـتـا”
http://almnatiq.net/?p=1001660
المناطق - واس:

أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية فعالة ضد متحور “دلتا”.

وأعاد المنظري خلال مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، السبب الرئيسي لإحجام الناس عن تلقي لقاح كورونا إلى المعلومات المغلوطة عن اللقاحات، مشيرًا إلى أن هناك إرشادات أصدرتها المنظمة يجب اتباعها خلال موسم الحج، فضلاً عن عدد من النصائح للأفراد لتوخي الحذر عند التجمعات.

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