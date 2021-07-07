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أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقيات بيئية تابعة لفرع وزارة البيئة مع شركة الوسائل الصناعية وشركة أبناء صالح السلمان

أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقيات بيئية تابعة لفرع وزارة البيئة مع شركة الوسائل الصناعية وشركة أبناء صالح السلمان
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المناطق - القصيم:


شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وجمعية وعي البيئية, بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

ووقع كلا الاتفاقيتين من قبل فرع الوزارة بالمنطقة مديرها العام المهندس عبدالعزيز الرجيعي، ومن جانب شركة السلمان ممثلها محمد السلمان ، ومن جانب شركة الوسائل ممثلها المهندس صالح المشيقح.

وتهدف الاتفاقيتين إلى المساهمة في تطوير متنزه القصيم الوطني بمدينة بريدة ، ووضع خارطة عمل تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وتشكيل فريق عمل من الطرفين لمتابعة ، وتبادل الخبرات والمعلومات في استكمال ذلك ، ووضع قنوات تواصل مستمرة ومسارات تعاون في مجال الانتفاع من البذور وإكثارها بين الطرفين وخاصة في الأصناف النادرة والمتفق على استهدافها  ، التعاون المشترك أثناء إقامة المعارض والملتقيات البيئية او المناسبات والمحافل الاجتماعية لما يخدم الأهداف البيئية المنشودة  ، ومشاركة الجانبين في التوعية ونشر الممارسات والسلوكيات البيئية الإيجابية للتعامل مع الغطاء النباتي ، واستهداف المواقع التي يتم الاتفاق عليها للعمل على تنميتها وتطويرها بيئيا.

وأبان أن الوزارة تهدف إلى التعاون بما يخدم البيئة بمنطقة القصيم ، ونشر ثقافة العمل التطوعي في الجانب البيئي ورفع مستوى الوعي البيئي في الاوساط المستهدفة وغرس قيم الاهتمام بالأشجار والحفاظ عليها وتنمية وتطوير المواقع المستهدفة وتنمية مواردها الطبيعية لدى افراد المجتمع بمختلف الاعمار.

وبارك سمو أمير منطقة القصيم هذه الاتفاقية، لافتًا النظر إلى أنه من شأنها أن تُسهم في المحافظة على البيئة والتشجير، مثمناً جميع الجهود التي بُذلت بالتزامن مع حملة (أرض القصيم خضراء) ، والمشاركة في تعزيز البيئة وتنميتها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لضمان التنمية المستدامة وجعل أرض المملكة خضراء.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل أهمية مثل هذه الاتفاقيات التي تخدم التنمية البيئية والمنتزهات البرية وزراعة الأشجار لتحقيق المشاركة المجتمعية في استزراع النباتات المحلية لتعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة التطوع لدى الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات والأفراد في زراعة الأشجار.

وفي نهاية اللقاء تسلم سمو أمير منطقة القصيم من المهندس الرجيعي ، التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ، حيث اطلع على ما احتوى من جهود وأرقام واحصائيات تبين مدى الجهود التي بذلها منسوبي الفرع خلال عام 2020 م ، مشيداً سموه بما شاهده واطلع عليه من خلال هذا التقرير.

حضر التوقيع وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان. 

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